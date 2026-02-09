Kara incontra Krypto nel grande spot del Super Bowl di Supergirl

HQ

Dopo la seconda stagione di Superman e Peacemaker nell'estate del 2025, abbiamo dovuto aspettare parecchio che il prossimo progetto arrivasse nel nuovo Universo DC riavviato. Dovremo anche aspettare ancora circa altri quattro mesi, poiché a causa dei cambiamenti nel calendario, il DCU continuerà ad espandersi solo a fine giugno, quando Supergirl.

Tuttavia, come previsto per un film con ambizioni così grandiose, al Super Bowl durante la notte del film il film ha ricevuto un nuovo trailer che metteva in luce la protagonista di Milly Alcock, Kara Zor-El (Supergirl ), concentrandosi in particolare sulla parte del film che si svolgerà su Krypton prima che venga distrutta, e dove incontra per la prima volta il cucciolo trasandato che tutti conosciamo come Krypto il Supercane.

Anche questo trailer ha anticipato molta azione aggiuntiva, ma se avete visto il trailer ufficiale di Supergirl , molto è familiare in quest'ultimo assaggio anche se la evidente assenza del Lobo di Jason Momoa è diversa.

Guarda il trailer qui sotto per un altro assaggio di Supergirl, in vista dell'uscita del film nelle sale il 26 giugno.

HQ