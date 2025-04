Karate Kid: Legends mostra di più della sua storia nel nuovo trailer

HQ

Una nuova generazione di Karate Kid sorgerà presto e Sony ci ha dato un altro sguardo all'imminente Karate Kid: Legends con il suo secondo trailer.

Iniziamo con il nostro personaggio principale, interpretato da Ben Wang, e la sua famiglia che prendono la difficile decisione di trasferirsi in America. A New York City, all'inizio fatica ad adattarsi e gli viene detto che non può praticare il kung fu, poiché sembra essere stata la causa della morte di suo fratello.

Tuttavia, Jackie Chan non ci vuole nulla e chiede l'aiuto di Ralph Macchio alias Daniel LaRusso per insegnare al nostro nuovo protagonista il modo di Miyagi. Con alcuni combattimenti ben coreografati nel mix, Karate Kid: Legends sembra ricco di azione come i precedenti film della serie.

Karate Kid: Legends uscirà nei cinema il 30 maggio.