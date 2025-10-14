Karen Khachanov è il protagonista dell'Almaty Open con l'ex top 50 come favorita locale in Kazakistan

HQ

Questa settimana si svolge l'Almaty Open, nella città più grande del Kazakistan. Questo è il palcoscenico in cui il 29enne giocatore russo Karen Khachanov ha vinto il suo settimo e ultimo titolo ATP, che ha aperto la strada al ritorno nella top 10 lo scorso agosto, dopo essere stato ai quarti di finale a Wimbledon e aver raggiunto la finale a Toronto. Ad Almaty, Khachanov punta a vincere un altro titolo quest'anno e porre fine a una serie di tre sconfitte consecutive a New York, Pechino e Shanghai.

Tuttavia, la sua potenziale minaccia più grande per il titolo è la seconda testa di serie Daniil Medvedev, che ha raggiunto la semifinale a Shanghai (sconfitto da Arthur Rinderknech lo scorso fine settimana). Entrambi faranno il loro debutto domani, mercoledì 15 ottobre, agli ottavi di finale.

Altre teste di serie sono gli italiani Flavio Cobolli (3) e Luciano Darderi (4), l'americano Alex Michelsen (6) e il canadese Gabriel Diallo (7). La finale si terrà domenica 19 ottobre. Il pubblico locale vedrà Alexander Shevchenko, numero 89 del mondo, precedentemente nella top 50, che inizia la sua corsa all'Almaty Open contro Laslo Djere oggi, martedì, non prima delle 16:00 CET.