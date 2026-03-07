Karl Urban tornerebbe al ruolo del giudice Dredd "in un attimo"

Karl Urban, protagonista di The Boys, del nuovo film di Amazon Prime The Bluff e del prossimo Mortal Kombat 2, è un po' un'icona della narrativa di genere. Essendo apparso in Star Trek, Il Signore degli Anelli, nei film Marvel e ovviamente come unico e unico Giudice Dredd in Dredd, i suoi crediti nel franchise sono molti.

Tuttavia, quando si tratta di Dredd, è un ruolo che sembra avere un posto speciale nel cuore di Urban. Quando The Playlist gli ha chiesto se sarebbe disposto a tornare nel ruolo, Urban ha risposto: "Mi piacerebbe riprendere quel ruolo in un attimo. Davvero."

"Mi sono divertito tantissimo a fare quel film," Urban continuò. "Se non ne faccio parte, allora va bene così. Voglio solo vedere più storie Dredd."

Come abbiamo trattato la scorsa estate, un nuovo film di Judge Dredd è in lavorazione, diretto da Taika Waititi. Non sappiamo ancora molto del progetto, a parte che sta arrivando, quindi almeno Urban otterrà il suo desiderio di avere più storie Dredd.