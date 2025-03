HQ

Karma: The Dark World proviene dal piccolo studio cinese Pollard Studio e questo è il loro primo gioco. Non lo diresti a prima vista. Questa è un'avventura horror psichedelica ed è uno di quei giochi che è molto difficile da descrivere nel testo.

Karma: The Dark World è ambientato in una versione alternativa dell'ex Germania dell'Est a metà degli anni '80. La società è tenuta in una morsa di ferro dal Leviathan Corporation, dove i dipendenti sono sotto costante sorveglianza e la droga Bluebottle è ampiamente utilizzata per aumentare l'efficienza dei dipendenti.

Assumi il ruolo di Daniel McGovern (un nome molto diverso dalla Germania dell'Est), un cosiddetto agente ROAM a Leviathan Corporation. Il suo ruolo è quello di risolvere i crimini indagando sulle scene del crimine, interrogando sospetti e testimoni - in altre parole, il normale lavoro investigativo. Tuttavia, c'è un'altra parte che non è del tutto ordinaria: Leviathan Corporation ha inventato un metodo di interrogatorio in cui l'agente ROAM può viaggiare nella mente della persona che viene interrogata se è difficile ottenere le informazioni che si desidera - o generalmente solo se è ritenuto necessario.

Un cosiddetto "tuffo" nella mente della persona interrogata è tutt'altro che innocuo, né per la persona interrogata né per l'agente. McGovern lo sperimenta in prima persona quando indaga sullo scienziato Sean Mehndez, che ha inspiegabilmente perso una gamba sul lavoro. Sostiene che è stato un mostro a prendergli una gamba, ma gli è stato negato il risarcimento quando ilLeviathan Corporation ha ritenuto l'incidente autoinflitto ed è stato retrocesso a una posizione d'ufficio regolare, insieme all'incoraggiamento a continuare a lavorare sodo.

Dopo aver lavorato quasi tutto il giorno per mantenere un livello di efficienza accettabile (per Leviathan Corporation ), la sua famiglia cade a pezzi e McGovern si rende conto che ci sono parti della spiegazione di Mehndez che non tornano del tutto. Chiaramente, c'è molto di più in questa storia rispetto a quella ufficiale e potrebbe essere pericolosa per tutte le parti coinvolte.

Karma: The Dark World inizia abbastanza regolarmente, se così si può chiamare, ma come tutti sappiamo, i nostri sogni e ricordi possono essere piuttosto stravaganti e poco ortodossi e certamente sono qui. Man mano che il gioco procede, le cose diventano sempre più strane e l'ultimo terzo circa del gioco è quasi come un film d'arte in cui può essere difficile seguire ciò che sta accadendo. Tuttavia, è piuttosto interessante che qualcuno stia davvero esplorando il mezzo ed è sicuro dire che Pollard Studio lo sta facendo qui.

Questo non sembra in alcun modo un gioco ordinario e ha la stessa atmosfera pressurizzata di Observer e Layers of Fear dal polacco Bloober Team. Non è del tutto inquietante o terrificante: ci sono solo cose strane che accadono intorno a te, spazi che cambiano davanti ai tuoi occhi e le situazioni e le storie inspiegabili e spiacevoli conferiscono al gioco un intenso senso di urgenza e un'atmosfera molto speciale.

Visto isolatamente come un gioco, non succede molto. Ci si muove in diversi mondi onirici, che sono i ricordi e i pensieri di altre persone, mentre si esplorano i dintorni, si raccolgono indizi e si risolvono sia semplici enigmi, ma anche enigmi piuttosto complicati che richiedono di pensare.

È più simile a un simulatore di camminata con orrore ed enigmi, e come tale funziona abbastanza bene, ma ha anche faticato a mantenere la mia attenzione per lunghi periodi di tempo, semplicemente perché non succede molto.

Ciò che mi ha davvero catturato è stato il mondo davvero creativo e unico che Pollard Studio ha costruito qui. La grafica è molto splendida e a volte piuttosto strana con molti effetti visivi e un ottimo design. Cose come l'illuminazione, le angolazioni della telecamera e le panoramiche lente della telecamera sono usate saggiamente e rendono tutto davvero memorabile.

Karma: The Dark World potrebbe non essere un gioco per tutti, ma se ti piacciono giochi come Observer e Layers of Fear e giochi che cercano di spingere i confini di come i giochi possono essere presentati, allora vale la pena dare un'occhiata. Visto isolatamente come un gioco, è molto semplice, ma come esperienza è qualcosa di molto unico che non vediamo molto spesso.

Pollard Studio è uno dei tanti sviluppatori cinesi che si espandono qui in Occidente - non hanno realizzato il miglior gioco uscito dalla Cina negli ultimi anni, ma hanno realizzato uno dei più speciali ed è un'emozionante interpretazione di ciò che i giochi possono essere.