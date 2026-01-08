Karmine Corp conferma il suo roster per la stagione LEC 2026

HQ

L'organizzazione esports Karmine Corp ha rivelato il suo roster per la stagione 2026 della League of Legends EMEA Championship. La squadra tornerà in campo piuttosto presto, all'inizio della stagione dalla prossima settimana, e detto ciò, ora conosciamo gli individui e gli allenatori che indosseranno le maglie blu caratteristiche.

La cosa principale da notare è che un trio principale torna dal roster 2025, con Kim "Canna" Chang-dong, Martin "Yike" Sundelin e Caliste "Caliste" Henry-Hennebert che tornano tutti nella Top Lane, nella Giungla e nella Bot Lane. Le nuove aggiunte includono il mid laner Kang "kyeahoo" Ye-hoo e il supporto Kang "kyeahoo" Ye-hoo, con la squadra poi rinforzata da uno staff tecnico per lo più fresco che comprende Kang "kyeahoo" Ye-hoo e Quentin "Zeph" Viguié. Un altro cambiamento di allenatore degno di nota è che Quentin "Zeph" Viguié si sta allontanando dalla squadra e si unisce invece alla squadra sorella KC Blue Stars.

