Karmine Corp incoronato Rocket League Vincitore del Major di Parigi della Championship Series

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Durante il fine settimana, i fan della competizione Rocket League hanno potuto assistere a un torneo ricco di azione quando si è svolto il Rocket League Championship Series Paris Major che ha incoronato un vincitore. Questo evento è stato il luogo in cui Epic Games ha presentato Unreal Engine 6 al mondo, ma è stato anche il luogo in cui l'organizzazione francese Karmine Corp ha prevalso e vinto in patria.

Karmine Corp si è dimostrata un vero gigante in questo evento, vincendo tutte le partite del girone prima di classificarsi nei playoff e vincendo ogni scontro presentato, sconfiggendo infine Gentle Mates e poi eliminando Team Vitality e Twisted Minds, quest'ultima in finale per 4-1.

Questo risultato significa che Karmine Corp riporta il trofeo a casa e si porta via anche 102.000 dollari di premio. Il risultato rende anche la squadra una squadra da tenere d'occhio mentre ci avviciniamo alla fase del Campionato del Mondo dell'azione, appena confermata che si terrà a Fort Worth, in Texas.