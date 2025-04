Karmine Corp ha rifiutato l'accordo per la decalcomania di Epic Games Rocket League

HQ

Se ti stai chiedendo perché Karmine Corp non è una delle tante organizzazioni di eSport con decalcomanie in Rocket League quest'anno, il semplice motivo è che il team francese ha deciso di rifiutare l'offerta di Epic Games ' per includerli. Lo ha affermato il CEO Athur Perticoz in una dichiarazione su X dove osserva che l'offerta "non rifletteva la nostra percezione del valore del nostro marchio".

Perticoz sostiene che a ogni organizzazione viene ora offerto lo stesso accordo da includere nel gioco come cosmetici e decalcomanie, mentre prima si basava sulle vendite con una percentuale per acquisto.

Nonostante abbia avuto un 2024 deludente nella scena degli eSport Rocket League, Karmine Corp è sconvolto dal fatto che l'offerta si basi sulle vendite nel 2024, cosa che considera "inadatta data la nostra storia degli anni passati".

Perticoz fa notare che "le nostre discussioni con Epic sono state rispettose (grazie per il loro tempo) ma infruttuose. Abbiamo semplicemente deciso di non accettare un'offerta che fosse inferiore alle nostre aspettative (per una decalcomania realizzata in 5 giorni)".

Afferma inoltre che "È una decisione aziendale che non cancella gli incoraggianti progressi compiuti da Blast ed Epic negli eSport: produzione di eventi, accordi di marketing per i club, programmazione migliorata e persino la qualità dei trofei.

"Amiamo questo gioco e lo supportiamo da diversi anni. Il KC è sempre stato un alleato dell'editore e dell'organizzatore, ma non possiamo dire di sì a tutto.

"Mi dispiace che voi (i tifosi) siate stati puniti dalla nostra decisione, ma spero che capiate che il club deve proteggere i suoi interessi. Quest'anno non ci saranno decalcomanie, ma compenseremo con una pioggia di trofei".