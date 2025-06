Kataib Hezbollah minaccia gli Stati Uniti se si unisce alla lotta tra Israele e Iran Il gruppo iracheno sostenuto dall'Iran dice che colpirà le basi americane se gli Stati Uniti interverranno nel crescente conflitto regionale.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Kataib Hezbollah, una potente fazione irachena allineata con l'Iran, ha avvertito che riprenderà a prendere di mira le forze statunitensi in Medio Oriente se Washington interverrà nelle ostilità in corso tra Israele e Iran.



"Stiamo monitorando da vicino i movimenti dell'esercito nemico americano nella regione", ha detto il segretario generale in una dichiarazione. "Se l'America interviene nella guerra, agiremo direttamente contro i suoi interessi e le sue basi sparse in tutta la regione senza esitazione". Silhouette di un soldato sullo sfondo della bandiera degli Stati Uniti e della bandiera di Israele. La silhouette del soldato in uniforme dell'esercito saluta l'amicizia e l'alleanza degli Stati Uniti e di Israele // Shutterstock