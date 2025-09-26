Kate Mara viene tormentata da un extraterrestre in The Astronaut

Di solito con i film ambientati nello spazio, quando l'eroe torna sulla Terra è quando otteniamo il lieto fine. La missione è completa ed è tempo di godersi il successo. Per il prossimo The Astronaut, questo non sarà affatto il caso.

Con Kate Mara come protagonista, questo film horror segue un'astronauta che, dopo un atterraggio di fortuna sulla Terra, è convinta che un essere extraterrestre l'abbia seguita e ora la stia tormentando come un crudele stalker. Poiché le sue paure hanno un certo grado di credito, un generale interpretato da Laurence Fishburne decide di agire e mette in quarantena l'astronauta in una casa isolata dove può essere riabilitata e persino testata, un luogo isolato perfetto per un visitatore alieno che può accedere senza occhi indiscreti che prestano attenzione...

La sinossi di The Astronaut aggiunge: "Quando un'astronauta (Kate Mara) si schianta sulla Terra, un generale (Laurence Fishburne) la mette in quarantena per la riabilitazione e i test. Mentre gli eventi inquietanti si susseguono, teme che qualcosa di extraterrestre l'abbia seguita a casa.

Diretto da Jess Varley, The Astronaut debutterà il 17 ottobre. Puoi vedere il trailer del film qui sotto.