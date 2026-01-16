Kathleen Kennedy aggiorna i prossimi progetti di Star Wars

HQ

Come abbiamo sentito ieri sera, Kathleen Kennedy presto non sarà più la direttrice di Lucasfilm. Che tu abbia amato o odiato i suoi film, le serie TV e altro ancora di Star Wars, la partenza di Kennedy probabilmente segnerà la fine di un'era per una galassia lontana, molto, lontana. Solo perché se ne va, però, non significa che anche tutti i film su cui si lavora in sottofondo saranno fermati.

Parlando con Deadline, Kennedy ha rilasciato un aggiornamento su tutti i progetti di Star Wars che aveva contribuito a dare vita fino alla sua uscita. Il film di James Mangold, che racconta le origini dei Jedi e è ambientato 25.000 anni nel passato di Star Wars, è attualmente in sospeso. Tuttavia, Kennedy definisce la sceneggiatura "incredibile." Detto ciò, ora sarà una decisione di qualcun altro se verrà realizzata.

Donald Glover ha una sceneggiatura pronta per un film standalone di Lando, Simon Kinberg sta lavorando attivamente alla sua trilogia, e sembra che i nuovi responsabili di Lucasfilm Dave Filoni e Lynwen Brennan siano molto entusiasti della prospettiva. Taika Waititi ha anche consegnato una sceneggiatura che Kennedy definisce "esilarante", e il dimenticato film The Hunt for Ben Solo si aggira da qualche parte sul retro di Lucasfilm.

Kennedy ha anche confermato di aver parlato in passato con altri grandi registi di progetti di Star Wars, tra cui David Fincher, Alex Garland e Vince Gilligan. Tuttavia, dovremo vedere se qualcuno di loro morderà l'universo ora che è sotto nuova sovranzione.