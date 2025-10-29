Kathryn Bigelow fa esplodere Netflix con A House of Dynamite

HQ

Kathryn Bigelow è tornata con il botto e con il suo ultimo thriller - A House of Dynamite - è ora in cima alle classifiche con oltre 22 milioni di visualizzazioni in soli tre giorni. Un primo fine settimana davvero impressionante che lo ha reso rapidamente una delle produzioni Netflix più calde dell'anno.

E nel caso te lo fossi perso. Il film è incentrato sul lancio di un ICBM contro gli Stati Uniti, dove la difesa presumibilmente "invincibile" si dimostra molto più vulnerabile del previsto. Nel caos che ne consegue, assistiamo a come tutti, dal presidente (interpretato da Idris Elba) alla Casa Bianca in preda al panico e ai centri di emergenza, facciano del loro meglio per gestire la situazione.

La scena finale in particolare è diventata un argomento un po' caldo e A House of Dynamite ha persino spinto il Pentagono a rispondere - spoiler, non hanno particolarmente apprezzato il film. Ma la stessa Bigelow è felice della situazione, dicendo alla stampa che questo è il tipo di discussione che sperava che il film avrebbe suscitato.

Hai già dato un'occhiata a A House of Dynamite su Netflix?