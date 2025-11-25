Katshura Hashino crede che il JRPG stia entrando nella sua era 3.0

HQ

Se qualcuno può prendersi il merito dell'accettazione globale dei JRPG negli ultimi anni, quello è Katsura Hashino. Direttore di Shin Megami Tensei, Persona e Metaphor: ReFantazio, e l'uomo che ha portato la sua visione del genere per collocare Atlus tra le aziende più importanti al mondo, sfidando un feudo dove Square Enix ha sempre mantenuto i suoi baluardi sicuri di Final Fantasy e Dragon Quest, che non sono riusciti ad adattarsi o cambiare con un adeguato supporto dei giocatori, Anche se restano popolari. Tuttavia, secondo Hashino, l'evoluzione del JRPG è tutt'altro che conclusa, e lui crede che ora viviamo all'alba del JRPG 3.0.

In un'intervista con 4gamer, Katsura Hashino rivede la storia del genere e ne divide i progressi in tre fasi. La versione 1.0 sarebbe stata la concezione dei JRPG in passato, quelli che lui chiama "veri classici". Non fa esempi, ma Dragon Quest e Final Fantasy alla fine degli anni '80 sarebbero quelli più vicini a quella visione. Il genere è entrato nella sua seconda iterazione con "il loro stile attuale, che sembra di qualità superiore grazie a quanto sono più reattivi al giocatore". Il prossimo passo, che rivoluzionerà questi giochi strutturalmente e nella presentazione del loro gameplay, sarà la versione 3.0. E Hashino vorrebbe pensare che lo stia forgiando proprio ora.

Ovviamente, l'intervista non menziona nulla di illuminante sul suo futuro, ma le nostre speranze sono ancora una volta riposte sull'annuncio imminente di Persona 6, il prossimo grande capitolo del franchise più famoso del genere, su cui Hashino sta lavorando dopo aver completato Metaphor: ReFantazio nel 2024.

Chissà, magari con i Game Awards così vicino, Hashino ci avverte che presto vedremo parte di quel JRPG 3.0. Che ne pensi?