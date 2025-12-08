Katsuhiro Harada lascia Bandai Namco dopo tre decenni

HQ

Dopo tre decenni alla guida della serie Tekken, la leggenda 55enne Katsuhiro Harada ha deciso di lasciare Bandai Namco. In un post sui social ha descritto tutta la faccenda come la fine di questo capitolo della sua vita. Sia a livello personale che professionale, e che la decisione è nata naturalmente dopo aver visto diversi amici stretti e ex colleghi influenti andare in pensione o scomparire.

Harada menziona anche di aver consultato nientemeno che Ken Kutaragi riguardo alla decisione, il "padre della Playstation", che apparentemente gli ha dato il suo sostegno. Anche se non ha ancora intenzione di andare in pensione e ha alcune idee per future iniziative. Cosa siano esattamente è qualcosa che condividerà in futuro, quando sarà il momento giusto.

L'annuncio non arriva del tutto dal nulla, e Harada si è mostrato piuttosto esplicito riguardo al funzionamento interno di Bandai Namco, e su come sia stata una grande fonte di frustrazione oltre a portare a molte sfide per il team di Tekken. Questo, sostiene, lo ha anche portato a diventare un po' indifferente e passivo, il che ha peggiorato ulteriormente le cose.

In un messaggio d'addio ringrazia tutti i suoi colleghi e amici, e descrive il suo percorso con Tekken e Bandai Namco come ricco di lezioni. Ma che il momento sembra giusto, e che ora deve andare avanti e fare qualcos'altro.

"Vorrei condividere che lascerò Bandai Namco alla fine del 2025. Con la serie TEKKEN che si avvicina al suo 30° anniversario—una tappa importante per un progetto a cui ho dedicato gran parte della mia vita—ho sentito che questo fosse il momento più adatto per chiudere un capitolo. Le mie radici risalgono ai giorni in cui supportavo piccoli tornei locali nelle sale giochi giapponesi e in sale e centri comunitari all'estero. Ricordo ancora di aver portato da solo i cabini arcade, incoraggiando le persone a dire "Per favore prova TEKKEN," e guardando direttamente i giocatori proprio davanti a me.

Le conversazioni e l'atmosfera che condividevamo in quei luoghi sono diventate il nucleo di chi sono come sviluppatrice e creatrice di giochi. Anche con il cambiamento dei tempi, quelle esperienze sono rimaste al centro della mia identità. E anche dopo che la scena dei tornei è cresciuta molto, molti di voi hanno continuato a trattarmi come un vecchio amico—sfidandomi nei locali, invitandomi a bere qualcosa nei bar. Quei ricordi sono anche profondamente preziosi per me. Negli ultimi anni, ho vissuto la perdita di diversi amici stretti nella mia vita personale e nella mia carriera professionale ho assistito al pensionamento o alla scomparsa di molti colleghi senior che rispetto profondamente. Quegli eventi accumulati mi hanno fatto riflettere sul "tempo che mi resta come creatore."

Durante quel periodo, ho chiesto consiglio a Ken Kutaragi—che rispetto come se fosse un altro padre—e ho ricevuto incoraggiamento e guida preziosi. Le sue parole mi hanno sostenuto in silenzio nel prendere questa decisione. Negli ultimi quattro o cinque anni, ho gradualmente affidato tutte le mie responsabilità, così come le storie e il worldbuilding che ho supervisionato, al team, portandomi ai giorni nostri. Guardando indietro, ho avuto la fortuna di lavorare su una straordinaria varietà di progetti—titoli VR (come Summer Lesson), Pokkén Tournament, la serie SoulCalibur e molti altri, sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Ogni progetto era pieno di nuove scoperte e apprendimenti, e ognuno di essi è diventato per me un'esperienza insostituibile. A tutti coloro che mi hanno sostenuto, alle comunità di tutto il mondo e a tutti i colleghi che mi hanno affiancato per tanti anni, porgo la mia più profonda gratitudine. Condividerò di più sui miei prossimi passi in un secondo momento.

Grazie mille per tutto"