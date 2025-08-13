Katsuhiro Harada non si aspetta che Tekken Tag Tournament 3 diventi mai realtà

HQ

La serie Tekken è una delle serie più longeve nel mondo dei videogiochi, essendo un'epopea di combattimento che detiene il Guinness World Record per avere anche la storia continua più lunga. Ci sono stati otto capitoli principali e innumerevoli spin-off, e dopo l'arrivo del ben accolto Tekken 8, i fan si chiedono se vedremo mai un grande ritorno al formato spin-off.

In particolare, molti sperano che un terzo Tekken Tag Tournament venga realizzato ad un certo punto, ma questo sembra incredibilmente improbabile, soprattutto se si considerano i recenti commenti del produttore e direttore esecutivo del gioco Katsuhiro Harada a Destructoid.

Il veterano di Tekken ha dichiarato che non dovremmo aspettarci Tekken Tag Tournament 3 perché francamente non ha più senso. Osserva che sarebbe più appropriato presentarlo come modalità in una puntata principale esistente o futura, altrimenti probabilmente non dovremmo aspettarci che Tag Tournament ritorni nel corso della vita dello sviluppatore.

"È abbastanza difficile perché, sai, Tag è qualcosa a cui ho sempre pensato più di recente, e [sento] che dovrebbe essere una sorta di modalità all'interno di un Tekken 9 o 8 o come vuoi chiamarlo".

Harada continua: "Se iniziamo ora [a fare un Tekken Tag Tournament 3] prima che non siano più popolari, è allora che uscirà Tag Three.

"Abbiamo molte più mosse rispetto a un tipico combattente 2D. C'è ancora molto lavoro da fare per cercare di farlo con un gioco in 3D... Probabilmente è molto lontano se dovesse accadere, e quindi probabilmente non nella mia vita lavorativa. Quindi è qualcosa che la prossima generazione può decidere".

Sembra un buon compromesso, no? Invece di avere un nuovo gioco Tag Tournament autonomo, Tekken 8 o eventualmente 9 potrebbero essere migliorati con una modalità Tag Tournament come offerta in primo piano. Che ne pensi?