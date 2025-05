Katsuhiro Harada vuole aggiungere Waffle House a Tekken 8

HQ

Se hai guidato negli Stati Uniti, e in particolare nel sud, è probabile che tu abbia visto un numero significativo di Waffle House lungo le strade. È un classico locale per la colazione con un seguito di colletti blu di culto, e c'è un'immagine leggermente romanzata di esso come un ritrovo notturno dove le scazzottate sono comuni.

Ciò ha portato i fan di Waffle House e Tekken a implorare il timoniere della serie Katsuhiro Harada di aggiungere Waffle House come fase in Tekken 8. Ora Harada commenta la questione tramite X, dove scrive che "comprende appieno la vostra (voi ragazzi) richiesta" e dice di aver cercato di contattare la catena in diversi modi.

Ma... secondo Harada, non hanno nemmeno risposto affatto:

"Nell'ultimo anno o più, ho cercato di entrare in contatto attraverso diversi canali. Tuttavia, e questa è puramente una mia speculazione, sospetto che la mancanza di risposta possa essere dovuta al fatto che il progetto per cui sono noto ruota attorno a "videogiochi a tema combattimento". (a proposito, nessuna risposta = caso molto raro)."

Detto questo, la speranza non è perduta, e si consulta con la sua comunità per vedere se l'uso di un nome alternativo per Waffle House e la sua leggera riprogettazione per evitare problemi di diritti sarebbe un compromesso accettabile.

Che ne dite, sarebbe divertente combattere in un ambiente completamente americano a un Waffle House, magari a tarda notte con un sacco di camioncini parcheggiati in giro e sudisti troppo rinvigoriti che fanno il tifo per la lotta