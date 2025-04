Katy Perry si sta dirigendo verso le stelle oggi e puoi guardare il lancio dal vivo

HQ

Sappiamo da un po' che la compagniaBlue Origin di Jeff Bezos sta cercando di inviare un equipaggio di sole donne nello spazio, cosa che accadrà oggi, 14 aprile. L'equipaggio sarà composto dalla compagna di Bezos Lauren Sanchez, dalla presentatrice della CBS Gayle King, dalla scienziata missilistica della NASA Aisha Bowe, dall'attivista per i diritti civili Amanda Nguyen, dalla produttrice cinematografica Kerianne Flynn e dalla pop star Katy Perry, e con il lancio che avverrà presto, puoi anche guardarlo dal vivo.

Il lancio, che utilizzerà uno dei razzi New Shepard di Blue Origin, avverrà a partire dalle 13:00 BST / 14:00 CEST, e sarà trasmesso sul canale YouTube di Blue Origin. Il lancio effettivo dovrebbe avvenire dalle 14:30 BST in poi, ma l'orario esatto non è ancora stato menzionato.

Per quanto riguarda ciò che si prevede accadrà durante il lancio, sarà un affare piuttosto rapido poiché il razzo decollerà, viaggerà a circa 100 km sopra la Terra e poi tornerà circa 11 minuti dopo. Viene utilizzato come esempio del turismo spaziale che Blue Origin intende offrire, dove i biglietti dovrebbero essere venduti al dettaglio per oltre £ 100.000 ciascuno.

