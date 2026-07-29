Kavinsky, DJ e musicista francese noto per Nightcall, trovato morto a 50 anni

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Kavinsky (Vincent Belorgey), il DJ, musicista e produttore francese, noto per il suo lavoro nello stile synthwave ed electro-pop, è stato trovato morto all'età di 50 anni nella sua casa a Parigi. Secondo Le Figaro, stanno considerando la possibilità di un ictus.

Kavinsky è diventato famoso in tutto il mondo per la sua canzone Nightcall, pubblicata come EP nel 2010 con la voce di Lovefoxxx, che è apparsa nel film Drive del 2011, durante la scena dei titoli di apertura. La popolarità della canzone è aumentata nuovamente quando l'ha eseguita dal vivo durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 insieme ad Angèle; e una nuova versione della canzone fu pubblicata poco dopo, raggiungendo nuovamente i numeri di vertice in Francia e nel mondo.

Belorgey ha effettivamente creato "Kavinsky" come personaggio di finzione morto in un incidente d'auto nel 1986 e riapparso come zombie nel 2006, spiegando così la grande influenza degli anni '80 in tutta la sua musica. Ha pubblicato due album, OutRun nel 2013 (lo stesso anno dei Daft Punk's Random Access Memories, un gruppo spesso paragonato a Kavinsky) e Reborn nel 2022, oltre a diversi singoli; le sue canzoni sono apparse anche in videogiochi come Grand Turismo 5 Prologue, GTA IV e Midnight Club: Los Angeles (questi tre, prima dell'uscita di Nightcall).