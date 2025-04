Kawasaki svela il robot quadrupede cavalcabile chiamato Corleo

HQ

Nell'ambito del Osaka Expo 2025, la casa motociclistica Kawasaki ha appena presentato uno sguardo a un prossimo modello concettuale che mira a cambiare il modo in cui giudichiamo e viviamo la mobilità personale. Precedentemente noto come Concept 01, il prodotto ora prende il nome di Corleo, ed è un robot quadrupede che può essere cavalcato e che è progettato per conquistare terreni accidentati e accidentati.

Kawasaki ha presentato al mondo Corleo con un video che potete vedere qui sotto che dimostra come il robot può essere guidato e come affronta l'attraversamento su superfici irregolari. Abbiamo anche un assaggio del display che offrirà e di come abbia abbastanza spazio per trasportare anche un secondo passeggero più piccolo.

Parlando del Corleo sul sito web di Kawasaki, l'azienda osserva che si tratta di un "rivoluzionario veicolo fuoristrada per la mobilità personale" e che è costruito per "scalare montagne, respirare aria fresca e godere di viste panoramiche".

Il Corleo ha gambe progettate per assorbire gli urti, ha staffe regolabili per una guida più confortevole, zoccoli in gomma per superare vari terreni e rimanere antiscivolo, e pur essendo alimentato da un motore a idrogeno da 150 cc che non espelle i gas di scarico nocivi nell'ambiente.

Poiché si tratta di un concetto, non aspettatevi di vedere il Corleo in giro per un po'.

Kawasaki

