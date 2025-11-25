Kayce Dutton torna nel primo trailer dello spin-off di Yellowstone Y: Marshals

HQ

Yellowstone potrebbe essere davvero finita, e con Taylor Sheridan che lascerà presto la Paramount, potrebbe non tornare mai come la ricordavamo, ma ci sono almeno alcuni spin-off in programma basati su personaggi familiari e amati.

Un esempio è Y: Marshals, una serie che mette Luke Grimes nel ruolo principale del ritorno di Kayce Dutton e lo vede abbracciare un nuovo capitolo della sua vita oltre il ranch della famiglia Dutton. Qui vediamo Kayce unirsi a una squadra di marshal che protegge il famoso parco nazionale, coinvolto in ogni sorta di scenario pericoloso lungo il percorso. Ci sono tantissimi nuovi membri del cast da conoscere, ma anche alcuni altri che ritornano, incluso Gil Birmingham nei panni di Thomas Rainwater.

Il principale problema di questa serie è che i piani più ampi per la prima mondiale (al di fuori degli Stati Uniti) non sono chiari al momento della stesura. Sappiamo che negli Stati Uniti la serie arriverà in Paramount+ il 1° marzo 2026, ma non è certo che ciò si rifletta altrove, e la prova è che non ci sono trailer ufficiali della serie disponibili al di fuori degli Stati Uniti. Possiamo almeno vedere il trailer tramite canali di terze parti come JoBlo Movie Network qui sotto, ma non c'è ancora modo di guardarlo tramite canali ufficiali come CBS/Paramount+.

Man mano che emergeranno nuove informazioni su Y: Marshals, vi terremo aggiornati, ma considerando la portata di Yellowstone, sembra improbabile che non avrà una prima mondiale di qualche tipo nel 2026.