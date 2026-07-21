Kaylee Hottle, attrice di Godzilla vs. Kong, muore in un incidente d'auto all'età di 18 anni

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Alcune notizie devastanti: Kaylee Hottle, l'attrice diciottenne nota per gli ultimi film Godzilla vs. Kong, è morta in un incidente d'auto nel Maryland. Suo padre, Joshua Hottle, ha confermato la sua morte in un video su Facebook riguardo alla lingua dei segni.

Hottle è stata l'unica vittima quando un'auto è uscita di strada e ha colpito un canale, con gli agenti di polizia che hanno affermato che "velocità eccessiva" ha causato l'incidente. Un altro passeggero ha rifiutato l'assistenza e il conducente è stato curato con ferite non potenzialmente letali.

Hottle, che era sorda e proveniva da una famiglia completamente sorda, ha interpretato Jia in Godzilla vs. Kong (2021), insieme a Rebecca Hall e Alexander Skarsgård, una ragazza che aveva instaurato un legame profondo con Kong. Ha ripreso il suo ruolo in Godzilla x Kong: The New Empire (2024) ed è stata nominata per il Saturn Award come Miglior Interpretazione di un Giovane Attore. Non era prevista per apparire nel seguente film, Godzilla x Kong: Supernova, nel 2027.

"Attraverso la sua indimenticabile interpretazione di Jia, Kaylee ha portato un cuore, umanità e luce straordinari a Godzilla, Kong e al Monsterverse", ha scritto Legendary, produttori dei film. "Era un membro prezioso della nostra famiglia cinematografica, e la sua gentilezza, calore e straordinario talento hanno toccato tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare al suo fianco. I nostri cuori sono con la sua famiglia, i suoi amici e tutti coloro che l'hanno conosciuta e amata in questo momento inimmaginabilmente difficile."

Riposa in pace, Kaylee.