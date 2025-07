Keanu Reeves condurrà una docuserie che esplorerà l'ingresso di Cadillac in Formula 1

HQ

Potresti essere a conoscenza del fatto che l'anno prossimo la griglia di Formula 1 si espanderà a 11 squadre mentre Cadillac si unirà alla mischia. Questa sarà un'occasione piuttosto importante in quanto non vediamo spesso l'aggiunta di nuove squadre, motivo per cui è giusto che il debutto sia documentato e catturato.

Questo è esattamente ciò che possiamo aspettarci che diventi realtà nel 2026, poiché Cadillac ha rivelato che sta lavorando a una docuserie che racconta il suo ingresso in F1, uno spettacolo che sarà condotto da Keanu Reeves e che è stato realizzato dalla stessa troupe che ha creato anche la docuserie Brawn: The Impossible F1 Story.

Ulteriori dettagli sul progetto sono stati tenuti nascosti per il momento, ma ci è stato detto che mostrerà "la nostra storia per intero, dal primo giorno al debutto nel 2026" e offrirà "un raro accesso dietro le quinte a ciò che serve per costruire un nuovo team di F1 da zero".

