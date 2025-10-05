Keanu Reeves conferma che il nuovo script Constantine 2 è pronto

La speranza è ancora viva per Constantine 2. Secondo lo stesso Keanu Reeves, una nuova versione della sceneggiatura è ora completa e in attesa di approvazione da parte dello studio. Il sequel è in fase di sviluppo da almeno tre anni da quando è stato annunciato per la prima volta, promettendo il ritorno di Reeves nel ruolo principale al fianco di Francis Lawrence e del produttore J.J. Abrams, che rimangono legati al progetto.

Sono passati quasi due decenni dall'ultima volta che abbiamo visto John Constantine sul grande schermo. Il film originale non è stato esattamente un fenomeno al botteghino quando è stato presentato per la prima volta nel 2005, guadagnando circa 280 milioni di dollari in tutto il mondo, ma da allora è diventato una sorta di classico di culto. Nel corso degli anni, i fan hanno espresso il loro desiderio di un seguito, e finalmente sembra che quelle preghiere possano essere esaudite.

C'è stata qualche preoccupazione sul fatto che le prime bozze del sequel si appoggiassero troppo al territorio tradizionale dei supereroi, una direzione di cui sia Reeves che il co-protagonista Peter Stormare erano scontenti. L'ultima sceneggiatura, tuttavia, si dice che sia più radicata, meno roboante e più in sintonia con il tono oscuramente soprannaturale che ha reso il primo film così unico.

Se la Warner Bros. darà il via libera, Reeves potrebbe presto tornare nel suo caratteristico trench, combattendo i demoni e l'oscurità interiore allo stesso modo. Incrociamo le dita affinché questo sequel a lunga gestazione prenda finalmente vita.

Sei pronto per più Constantine?