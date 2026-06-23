Keanu Reeves sarebbe pronto a recitare in un nuovo film ibrido live-action con Lego

Un nuovo film Lego è in arrivo, ma invece di riportarci nel mondo del Craggle con Chris Pratt che guida un'altra rivoluzione Lego, questa volta potremmo avere un film interamente costruito su Keanu Reeves. La star di John Wick è apparentemente in trattative per assumere un ruolo da protagonista nel nuovo film, che combinerà elementi live-action e animazione.

Questo avviene tramite Deadline, che in un nuovo rapporto afferma che il regista Josh Cooley è stato chiamato dopo le discussioni tra Universal e Reeves. Lì, il regista di Toy Story 4 ha proposto a Reeves la sua idea, ottenendo un pollice in su da parte dell'attore.

Non abbiamo ancora idea di chi interpreterà Reeves nel prossimo film Lego, ma è chiaro che sarà un ruolo centrale, se non il protagonista, considerando quanto del film sia stato costruito attorno al suo coinvolgimento. I film Lego hanno avuto successo in passato, ma dovremo vedere se questo approccio ibrido potrà essere promettente quanto i lungometraggi puramente animati di prima.