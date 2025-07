Keanu Reeves scambia le vite di Seth Rogen e Aziz Ansari in Good Fortune

HQ

Keanu Reeves potrebbe essere ancora una delle più grandi star d'azione del mondo, ma il frontman John Wick appare regolarmente anche in alternative su scala più piccola. Questo accadrà ancora una volta a ottobre, quando Reeves sarà il protagonista di Good Fortune, una commedia in cui diventa Angel Gabriel, usando i suoi poteri celesti nel tentativo di migliorare effettivamente la vita di due individui molto diversi.

Reeves recita al fianco di Seth Rogen, che qui interpreta un ricco e distaccato venture capitalist, e Aziz Ansari, un gig worker oppresso che lotta per ottenere molto di più dalla sua vita. La trama vede fondamentalmente il Gabriel di Reeves decidere di scambiare le vite di questi due personaggi, per mostrare che l'Arj di Ansari ha effettivamente parti desiderabili della sua vita, il tutto mentre il Jeff di Rogen forse non ha tutto come crede di avere.

Good Fortune sarà presentato in anteprima nei cinema il 17 ottobre e puoi vedere l'ultimo trailer del film e la sua sinossi qui sotto.

"NelGood Fortune, un angelo ben intenzionato ma piuttosto inetto di nome Gabriel (Keanu Reeves) si intromette nelle vite di un gig worker in difficoltà (Aziz Ansari) e di un ricco venture capitalist (Seth Rogen)."