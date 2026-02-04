Keanu Reeves si taglia i capelli alla John Wick e Jonah Hill appare irriconoscibile nella serie Outcome di Apple TV

Ieri sera, Apple TV ha dimostrato al mondo che il 2026 sarà un anno enorme per la piattaforma di streaming. Ha ospitato un evento in cui ha mostrato gran parte del suo programma per i prossimi 11 mesi, offrendo notizie che spaziano dai rinnovi di stagione per le serie esistenti e anche dai primi sguardi su film importanti in arrivo.

Un esempio è un progetto noto come Outcome. È un film realizzato da Jonah Hill, con l'intenzione di debuttare su Apple TV il 10 aprile, e vede anche la partecipazione di nomi davvero importanti, con Keanu Reeves, Cameron Diaz e Matt Bomer che si uniscono a Hill sullo schermo.

Ciò che potrebbe catturare la tua attenzione in questo film sono i cambiamenti netti nell'aspetto sia di Reeves che di Hill, dato che la star di John Wick ha tagliato i suoi capelli caratteristici per il ruolo mentre la star di Jump Street appare quasi irriconoscibile con la testa rasata, la barba grigia e una figura molto snella.

Per quanto riguarda il tema Outcome, la trama è delineata così: "Reef Hawk (Reeves), il simbolo di Hollywood fin dall'età di sei anni, non va bene. Quando scopre un piano di estorsione legato a un video misterioso, Reef parte preventivamente per un tour di redenzione per fare ammenda, affrontare i suoi demoni ed evitare di essere cancellato."

Non abbiamo ancora un trailer per Outcome, ma puoi vedere una prima immagine del film qui sotto.