Keeper non ha mai raggiunto più di 191 giocatori simultanei su Steam durante il suo weekend di lancio

Lo scorso giovedì, l'avventura deliziosamente eccentrica Keeper è stata pubblicata da Double Fine, i geni costantemente creativi che ci hanno viziato con classici senza tempo come Brütal Legend e Psychonauts 2. Come ha rivelato la nostra valutazione, hanno consegnato l'ennesima chicca da gustare, piena di originalità e peculiarità che la rendono un'esperienza unica.

Ma... Per qualche ragione sconosciuta, sarebbe una bugia dire che i giocatori si sono affollati per giocarci. Prima del fine settimana abbiamo riferito che ha avuto una premiere molto scarsa su Steam e se speri che questo cambi durante il fine settimana, abbiamo delle brutte notizie per te. SteamDB ora rivela che un massimo di 191 persone simultanee hanno giocato Keeper (e al momento in cui scriviamo, meno di 100 persone). Questo è, ovviamente, sorprendentemente poco, anche se non è un costoso titolo AAA. Almeno, chi l'ha giocato ha dato recensioni "molto positive".

Teniamo le dita incrociate affinché il passaparola (e Game Pass) convinca più persone a dare un'occhiata a questa avventura unica, perché è un gioco che merita davvero una possibilità ed è importante per l'industria. Se titoli come questo falliscono, è improbabile che i grandi editori siano interessati a investire in produzioni più piccole e uniche.

Hai già dato una possibilità a Keeper, e cosa ne pensi? È ora disponibile sia per PC che per Xbox Series S/X.