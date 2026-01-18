Starmer: "Applicare dazi agli alleati per perseguire la sicurezza collettiva della NATO è completamente sbagliato"

HQ

Keir Starmer ha criticato la minaccia di Donald Trump di imporre dazi al Regno Unito e ad altri paesi europei sulla Groenlandia, definendo la decisione "completamente sbagliata" e avvertendo che rischia di minare l'unità della NATO.

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un dazio del 10% entrerà in vigore dal 1° febbraio su diversi alleati della NATO, inclusa la Gran Bretagna, a meno che non si raggiunga un accordo affinché gli Stati Uniti acquistino la Groenlandia. Ha aggiunto che la tassa salirà al 25% entro giugno se non si raggiunge alcun accordo.

Keir Starmer // Shutterstock

Starmer ha affermato che il futuro della Groenlandia è una questione riguardo ai groenlandesi e alla Danimarca, sottolineando che la sicurezza artica è una preoccupazione condivisa dalla NATO. Penalizzare gli alleati che agiscono insieme nella difesa collettiva, ha detto, va contro i principi dell'alleanza.

I leader dell'opposizione in tutto il Regno Unito hanno ribadito le critiche. Il leader conservatore Kemi Badenoch ha detto che la sovranità della Groenlandia dovrebbe essere decisa solo dal suo popolo, mentre il leader dei Liberal Democratici Ed Davey ha accusato Trump di punire gli alleati "per aver fatto la cosa giusta".

L'ex alto diplomatico Lord Peter Ricketts ha esortato i governi europei a rispondere con calma, sostenendo che gli interessi di sicurezza statunitensi in Groenlandia potrebbero essere soddisfatti attraverso la cooperazione con Danimarca e NATO piuttosto che minacce. Ha detto che l'attenzione dovrebbe essere sul lavorare insieme per affrontare la sicurezza artica, non sull'escalation delle dispute con i dazi...