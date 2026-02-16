Keir Starmer annuncia un piano per limitare l'uso dei social media per i minori di 16 anni nel Regno Unito: "Nessun pass gratuito"

HQ

Il Primo Ministro Keir Starmer afferma che il governo non permetterà a nessuna piattaforma digitale un "pass gratuito" quando si tratta di proteggere i bambini online. Le misure proposte mirano a chiudere le scappatoie legali e potrebbero includere il divieto di accesso ai social media ai minori di 16 anni.

La consultazione pubblica, prevista per marzo, coprirà anche l'accesso dei bambini ai chatbot IA, i limiti allo scorrimento infinito e le regole aggiornate per preservare i dati online dei bambini, a seguito della campagna Jools' Law. Le normative attuali spesso impediscono ai genitori di accedere in tempo ai dati digitali del figlio deceduto, una lacuna che le riforme cercano di colmare.

Keir Starmer // Shutterstock

Il governo prevede inoltre poteri per aggiornare rapidamente le leggi in risposta ai comportamenti emergenti online e garantire che i chatbot proteggano gli utenti dai contenuti illegali. Le misure possono includere anche il blocco dei bambini dal bypassare le restrizioni tramite reti private virtuali (VPN).

Critici tra cui la Segretaria Ombra all'Istruzione Laura Trott e la Liberal Democratica Munira Wilson hanno chiesto tempistiche più chiare e un'azione più rapida, mentre Starmer e la Segretaria alla Tecnologia Liz Kendall hanno sottolineato che il Regno Unito deve essere leader nella sicurezza dei bambini online...

