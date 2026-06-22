Keir Starmer si dimette da Primo Ministro del Regno Unito: il nuovo leader si farà all'incarico al più tardi a settembre

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Durante il fine settimana circolavano voci mentre iniziavano a dire che Keir Starmer avrebbe valutato se dimettersi o meno da Primo Ministro del Regno Unito all'inizio di questa settimana. La situazione è migliorata e ha raggiunto nuovi livelli questa mattina quando è stato annunciato che il Primo Ministro avrebbe rilasciato una dichiarazione davanti al 10 di Downing Street, e questo è attualmente in corso.

Davanti a un leggio davanti alla casa del Primo Ministro e con la nazione che guarda, Starmer ha ufficialmente annunciato i suoi piani di dimettersi dal ruolo di Primo Ministro e leader del partito Laburista.

Il piano di successione in vigore prevedrà un processo di nomina per determinare il nuovo leader (e primo ministro) laburista a luglio, tutto prima che prendano il controllo, dopo la chiusura parlamentare durante l'estate, al massimo a settembre. Un nuovo leader potrebbe essere nominato prima di settembre (già a luglio), se il Labour decidesse di tenere un processo simile a una 'incoronazione' e di elevare un candidato tra gli altri, cosa che, dopo la sua recente vittoria nelle elezioni suppletive di Makerfield, sembra che il Labour si stia preparando a scegliere Andy Burnham per il ruolo. Questo accadrà solo se non ci sarà alcun conflitto nel Partito Laburista, perché se ci fosse, il processo durerà per tutta la durata fino a settembre.

Per il momento, Starmer ha confermato i suoi piani di dimissioni insieme a re Carlo III e il processo per garantire un nuovo leader britannico sta entrando in atto.