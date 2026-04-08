Keir Starmer si dirige verso il Golfo per spingere la riapertura dello Stretto di Hormuz

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Keir Starmer si recherà nel Golfo per tenere colloqui con i leader regionali volti a garantire la riapertura a lungo termine dello Stretto di Hormuz a seguito del recente cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran.

Starmer ha accolto con favore l'accordo, descrivendolo come un momento di sollievo sia per la regione che per l'economia globale, ma ha sottolineato la necessità di trasformare la pausa temporanea in una risoluzione duratura.

La visita avviene in un contesto di sforzi diplomatici in corso per stabilizzare uno dei corridoi energetici più critici al mondo. Il Regno Unito ha coordinato con partner internazionali, incluso l'ospite di un recente incontro con più di 40 paesi per affrontare la crisi.

Nonostante le tensioni con Donald Trump sulla posizione britannica sul conflitto, Londra si sta posizionando come un attore diplomatico chiave negli sforzi per mantenere il cessate il fuoco e prevenire ulteriori disordini.

"Insieme ai nostri partner dobbiamo fare tutto il possibile per sostenere e sostenere questo cessate il fuoco, trasformarlo in un accordo duraturo e riaprire lo Stretto di Hormuz", afferma.