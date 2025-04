Kelly Marie Tran è pronta a tornare nei panni di Rose nei futuri progetti di Star Wars

Star Wars Episodio VIII: Gli ultimi Jedi è uno dei film più controversi dell'intero franchise. Cambiare registi e visioni per la trilogia sequel a metà strada era destinata ad essere una cattiva idea, e questo è stato dimostrato dalla reazione immediata dei fan alla space opera di Rian Johnson. Alcuni difendono il film fino ad oggi, mentre altri credono che sia stato l'inizio della fine per il franchise.

Tra tutte le cose per cui Gli Ultimi Jedi è stato odiato, poche hanno mandato i fan in delirio come il personaggio di Rose. Criticata per la sua improvvisa apparizione e per aver allontanato Finn dalla trama principale per la sottotrama di Canto Bight, il personaggio e l'attrice dietro di lei Kelly Marie Tran ha affrontato il tipo di odio che ti allontanerebbe da un franchise e forse anche dal cinema per un po' di tempo.

Tuttavia, parlando con CBR, Kelly Marie Tran rivela di essere pronta per un altro tentativo in una galassia molto, molto lontana. "Ho così tanto amore e gratitudine per quell'universo e quel mondo", ha detto. "Rimango tale [un fan di Star Wars]. Ha un posto così caldo nel mio cuore, proprio quell'intero universo e quell'intera esperienza. E non conosco il contesto in cui le cose dovrebbero andare a posto perché Rose tornasse, ma dirò che adoro quel mondo".

Considerando che la Rey di Daisy Ridley tornerà presto per un nuovo lotto di film, forse altri personaggi sequel potrebbero tornare. Ma, con il ruolo di Rose già massicciamente tagliato in L'ascesa di Skywalker, sembra che le persone dietro il franchise potrebbero non voler rischiare di nuovo l'odio.