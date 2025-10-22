Kelly Sue DeConnick sta lavorando a una nuova graphic novel che avrà una portata più ampia di Wonder Woman Historia

HQ

Kelly Sue DeConnick è meglio conosciuta per il suo incredibile sforzo di rebranding Captain Marvel e farci vedere il supereroe sotto una nuova luce. La scrittrice di fumetti ha recentemente descritto questa impresa come qualcosa che sarà nel suo necrologio, ma ha anche prodotto molte altre storie.

Uno di questi esempi che spicca è Wonder Woman Historia: The Amazons, che è una storia piuttosto unica per gli standard di DeConnick in quanto le ha dato molta più libertà di raccontare una narrazione, dal momento che ogni numero era molto più lungo di un fumetto tradizionale. Ne parliamo perché durante la nostra recente intervista con DeConnick a San Diego Comic Con Malaga, le abbiamo chiesto cosa riserva il futuro per lei, a cui ha dato Gamereactor una bella esclusiva.

"Sto lavorando a una graphic novel ora, quindi ecco uno scoop, perché non è stato annunciato, ma non posso dirvi a chi è destinato o di cosa si tratta. Ecco fatto", inizia DeConnick. "Questo è uno scoop di Gamereactor. Ma sto facendo un... Sto lavorando a una graphic novel ora, e questa sarà la prima volta che scrivo in quell'ambito. Ed è davvero... Questo è davvero interessante per me. Wonder Woman Historia erano numeri di 64 pagine, e questo sembrava... quel ritmo mi sembrava più adatto, e quindi essere in grado di pensare, oh, sai, cosa potrei fare in, tipo, 240 pagine? Non posso dirti altro, mi metterò nei guai."

Quindi chiaramente dovremmo aspettarci una storia su larga scala per il prossimo progetto di DeConnick, ma la domanda è: a chi è collegato? Ruoterà attorno a un carattere Marvel, a un carattere DC o a qualcosa di completamente nuovo come Bitch Planet o Pretty Deadly ? Cosa speri che DeConnick stia cucinando?