Kemuri ci permette di cacciare fantasmi nascosti in bella vista

Durante lo streaming in programma di Sony, Kemuri è stato annunciato come uno dei tanti giochi. È sviluppato dalla popolarissima e affascinante Ikumi Nakamura, che si è fatta un nome presso Tango Gameworks. Oggi lavora nel suo studio chiamato Unseen, e il loro primo gioco è un gioco d'azione in terza persona incredibilmente stiloso, con vibrazioni da anime distinte, un ritmo frenetico e animazioni eccezionalmente ben realizzate.

Nel gioco, assumi il ruolo di un Cacciatore di Yokai, dando la caccia ai fantasmi nascosti nel nostro mondo reale tra persone comuni. È promesso anche il supporto cooperativo, insieme a un'uscita prevista per il 2027. Attualmente, PlayStation 5 è l'unica piattaforma confermata.

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