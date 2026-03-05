Kena: Bridge of Spirits arriverà a Nintendo Switch 2 questa primavera

HQ

Se hai tenuto d'occhio Kena: Bridge of Spirits da quando è stato lanciato qualche anno fa e hai pensato che sarebbe stato un titolo perfetto da portare in giro e da giocare sul sistema Switch 2 di Nintendo, abbiamo ottime notizie da condividere.

Lo sviluppatore Ember Lab ha rivelato che il gioco d'azione e avventura sarà presto lanciato su Switch 2, in una versione completa che include tutti i miglioramenti apportati dal gioco dal suo debutto. Questo copre sia il DLC Anniversary che la modalità New Game+, il che significa che avrai molto da vivere al lancio.

Per quanto riguarda la data di debutto, non abbiamo ancora una data di lancio precisa da condividere, dato che tutto ciò che sappiamo è che l'arrivo è previsto per questa primavera. Quello che dobbiamo aggiungere è il primo assaggio del gameplay di Switch 2, che potete vedere voi stessi qui sotto.

Controllerai Kena: Bridge of Spirits su Switch 2 nel prossimo futuro e pensi che questa notizia implichi che il sequel, Kena: Scars of Kosmora, arriverà infine anche su Switch 2?