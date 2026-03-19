Kena: Bridge of Spirits arriverà il Nintendo Switch 2 questo mese

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Recentemente, lo sviluppatore Ember Lab ha condiviso la notizia che porterà Kena: Bridge of Spirits su Nintendo Switch 2 e che lo farà questa primavera. Non avevamo informazioni precise sulla data esatta di lancio quando questa notizia è stata condivisa, ma la natura aperta faceva sembrare che aprile o maggio sarebbero stati i candidati più probabili. Chiaramente era fuori dagli schemi.

Ember Lab ha ora rivelato che Kena: Bridge of Spirits debutterà su Switch 2 già la prossima settimana. Il 26 marzo il gioco sarà lanciato sul sistema ibrido successore di Nintendo, portando avanti l'avventura iniziale che presto seguirà Kena: Scars of Kosmora (anche se il sequel non è ancora confermato o previsto per Switch 2).

Per far fronte a questa notizia, è stato anche rivelato che i preordini per l'edizione Switch 2 del gioco sono stati aperti, e allo stesso modo è stato consegnato un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Giocherai a Kena: Bridge of Spirits su Switch 2 la prossima settimana?