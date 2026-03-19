Kena: Bridge of Spirits arriverà il Nintendo Switch 2 questo mese
In passato ci era stato detto che sarebbe stato in primavera, ma chiaramente Ember Lab intendeva inizio primavera.
Recentemente, lo sviluppatore Ember Lab ha condiviso la notizia che porterà Kena: Bridge of Spirits su Nintendo Switch 2 e che lo farà questa primavera. Non avevamo informazioni precise sulla data esatta di lancio quando questa notizia è stata condivisa, ma la natura aperta faceva sembrare che aprile o maggio sarebbero stati i candidati più probabili. Chiaramente era fuori dagli schemi.
Ember Lab ha ora rivelato che Kena: Bridge of Spirits debutterà su Switch 2 già la prossima settimana. Il 26 marzo il gioco sarà lanciato sul sistema ibrido successore di Nintendo, portando avanti l'avventura iniziale che presto seguirà Kena: Scars of Kosmora (anche se il sequel non è ancora confermato o previsto per Switch 2).
Per far fronte a questa notizia, è stato anche rivelato che i preordini per l'edizione Switch 2 del gioco sono stati aperti, e allo stesso modo è stato consegnato un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.
Giocherai a Kena: Bridge of Spirits su Switch 2 la prossima settimana?