Kenny viene ucciso (di nuovo) e Butters rompe la realtà nel trailer di Fortnite di South Park
Il crossover atteso arriverà domani al battle royale.
Sapevamo che il crossover di South Park Fortnite sarebbe arrivato già domani, 9 gennaio, ma ora Epic Games ha condiviso il trailer ufficiale di Clashing of Entertainment Titans e sembra essere qualcosa che non vorrete perdere.
Il video inizia come un normale episodio South Park vedendo Cartman, Kenny, Kyle e Stan che giocano a Fortnite mentre Butters aspetta nella hall completamente escluso. Naturalmente, Kenny viene ucciso spesso, ma la banda sembra divertirsi un mondo, a parte Butters, cioè... Il giorno dopo, sullo scuolabus, Butters appare vestito da Professor Chaos e brandendo il potente Stick of Truth, usando la famosa arma per rendere sua realtà e desiderando che la banda giochi Fortnite con lui, un'azione che unisce i due mondi in un caotico svolgimento degli eventi.
Per quanto riguarda ciò che aggiungerà questo crossover, Cartman, Kyle, Stan, Kenny e Butters (Professor Chaos ) arrivano tutti come skin, e sono supportati dalla nuova posizione di gioco Cartman Land, nuovi oggetti da usare e persino dal Stick of Truth da trovare e mettere in pratica. Inutile dire che sembra un crossover degno di essere provato.
Dai un'occhiata al trailer qui sotto e entra in azione già domani, con la durata fino al 5 febbraio.