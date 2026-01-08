Kenny viene ucciso (di nuovo) e Butters rompe la realtà nel trailer di Fortnite di South Park

HQ

Sapevamo che il crossover di South Park Fortnite sarebbe arrivato già domani, 9 gennaio, ma ora Epic Games ha condiviso il trailer ufficiale di Clashing of Entertainment Titans e sembra essere qualcosa che non vorrete perdere.

Il video inizia come un normale episodio South Park vedendo Cartman, Kenny, Kyle e Stan che giocano a Fortnite mentre Butters aspetta nella hall completamente escluso. Naturalmente, Kenny viene ucciso spesso, ma la banda sembra divertirsi un mondo, a parte Butters, cioè... Il giorno dopo, sullo scuolabus, Butters appare vestito da Professor Chaos e brandendo il potente Stick of Truth, usando la famosa arma per rendere sua realtà e desiderando che la banda giochi Fortnite con lui, un'azione che unisce i due mondi in un caotico svolgimento degli eventi.

Per quanto riguarda ciò che aggiungerà questo crossover, Cartman, Kyle, Stan, Kenny e Butters (Professor Chaos ) arrivano tutti come skin, e sono supportati dalla nuova posizione di gioco Cartman Land, nuovi oggetti da usare e persino dal Stick of Truth da trovare e mettere in pratica. Inutile dire che sembra un crossover degno di essere provato.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto e entra in azione già domani, con la durata fino al 5 febbraio.