Kensuke Tanabe, produttore di Metroid Prime, si ritira da Nintendo dopo una carriera durata 40 anni

Sebbene Metroid Prime 4: Beyond abbia ricevuto per lo più recensioni positive, sono state comunque un po' più contrastanti del previsto, e molti fan hanno espresso delusione sui social media. Non sappiamo se ci sia qualche collegamento con le notizie di oggi, ma il produttore del gioco ha ora annunciato che lascerà Nintendo.

Stiamo parlando del veterano Kensuke Tanabe, che ha iniziato alla Nintendo nel 1986 e ha trascorso 40 anni nella leggendaria azienda di Kyoto. Lì ha lavorato a Super Mario Bros. 2 (o Yume Kôjô: Doki Doki Panic, come veniva chiamato in Giappone) e a The Legend of Zelda: A Link to the Past, tra gli altri titoli, ma è stato coinvolto anche nelle serie Donkey Kong Country e Metroid Prime.

Metroid Prime 4: Beyond sarà il suo ultimo titolo in Nintendo, e considerando che compirà 63 anni tra pochi giorni, si potrebbe sospettare che semplicemente senta che questo è un buon momento per dire addio. Ecco cosa ha detto lui stesso in un'intervista con la rivista Nintendo Dream (via Weibo, tradotto con Bing AI):

"Sono passati quarant'anni da quando ho iniziato a lavorare in Nintendo. Metroid Prime 4 sarà il mio ultimo gioco sviluppato da Nintendo. Ma non abbiamo cercato consapevolmente di creare qualcosa di 'speciale'. Al contrario, abbiamo collaborato con tutto il cuore con Retro Studios, proprio come abbiamo fatto con tutti i giochi Nintendo, con l'obiettivo di offrire un'esperienza coinvolgente e unica per giocatori di tutte le età e preferenze. Se lascerà un'impressione duratura su chi lo suona, gli sarò profondamente grato. E per chi non l'ha ancora vissuta, vi esorto a vivere il pianeta sconosciuto Viewros attraverso gli occhi di Samus."

Tanabe viene ora sostituito dalla sua collega più stretta, Risa Tabata, che ha partecipato allo sviluppo dei precedenti capitoli della serie Metroid Prime. Auguriamo sia a lei che a Tanabe buona fortuna, e ringraziamo quest'ultima per tutto il meraviglioso intrattenimento.