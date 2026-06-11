Kenwood Go Stand Mixer (2026)

Se stai cercando il classico mixer Kenwood - che, forse insieme a KitchenAid, è considerato il leader di mercato più comune e popolare - la maggior parte delle persone probabilmente indicherebbe direttamente il Chef Baker, che generalmente si vendine tra £400 e £550. Non è economico.

Certo, ci sono alternative più economiche, ma è comunque molto significativo quando il produttore stesso lancia una sottoserie che non solo riduce notevolmente il prezzo, ma offre anche un design più divertente e colorato. Ma questo è tutto il concetto dietro il Kenwood Go.

Il mixer della serie Kenwood Go è disponibile a £250, e spesso a un prezzo molto inferiore. Ora è disponibile in Eucalyptus Green, un colore davvero accattivante, accompagnato da due colori piuttosto extra, un blu e un rosso pastello - ed è più compatto - tutto ciò è positivo, a dire il vero, ma il fatto che sia anche più economico è davvero il punto di forza principale.

Prima di tutto, Kenwood ha chiaramente lavorato per ridurre l'altezza in particolare senza compromettere la capacità della bowl. Dopotutto, questo è il fattore più cruciale per un mixer.

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È fantastico come hardware. I materiali utilizzati hanno una qualità tattile che li fa sembrare infinitamente più costosi di quanto non siano in realtà; La serratura che permette di sollevare la parte superiore della macchina è sia pesante che reattiva, ed è davvero intelligente mettere una maniglia sopra, dato che la maggior parte delle persone probabilmente tiene una miscelatrice in un armadietto o simili. È alta solo 30 centimetri, il che fa davvero la differenza quando si tratta di conservazione. E sì, è larga solo 18 centimetri, quindi si percepisce davvero la differenza.

Tuttavia, la tazza può contenere quattro litri completi, il che dovrebbe permetterti di gestire tutto ciò che serve con un frullatore nella vita di tutti i giorni. Ammetto che Kenwood ha eliminato il bellissimo display laterale, cosa naturale, ma la piccola rotella sopra è facile da capire, senza dubbio.

Nonostante il prezzo più basso includano tre attrezzi: un K-battitore, una frusta e un gancio per impasto, che ti assicurano di poter sia sbattere che impastare, e viene anche dotato di una cosiddetta "paraschizzi" che puoi posizionare sopra la ciotola. Ha anche uno strumento di misurazione integrato che può aiutarti ad aggiungere la giusta quantità all'impasto mentre impasti - ingegnoso!

Il motore stesso è di 800W e, in confronto, si ottiene circa 300W in un KitchenAid Artisan, quindi Kenwood guida ancora in termini di potenza bruta, se non altro in questo segmento consumer. Il punto è semplicemente che chiaramente non hanno risparmiato sulla potenza reale, e non avrei problemi a mettere qualsiasi compito quotidiano al mixer Go, anche se è più economico.

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L'unica cosa un po' fastidiosa è una sorta di funzione di spegnimento automatico che fa sì che il mixer si spegni automaticamente per risparmiare energia. Non c'è modo di disabilitare questa funzione, e non sempre hai finito di usare un mixer solo perché non sta impastando attivamente. E poi c'è il fatto che la ciotola da quattro litri stessa è stata più che sufficiente per tutto ciò che ho potuto usare durante il periodo di prova, anche se capisco da alcuni dei panettieri più esperti del team editoriale che possono facilmente sorgere situazioni in cui è troppo piccola.

Ma dato che è decisamente più economico, più attraente e più compatto, è difficile non apprezzare davvero il mixer Go. Probabilmente è troppo costoso da regalare a Natale, ma vale sicuramente la pena dargli un'occhiata.