Kenwood MultiPro Go Blend

L'anno scorso abbiamo dato un'occhiata più da vicino alla serie Go di Kenwood per la prima volta, incluso il Go MultiPro, un piccolo robot da cucina intelligente e versatile con ventosa sul fondo. Grazie al suo design attraente in colori pastello e alle dimensioni più compatte, era incredibilmente facile da consigliare, indipendentemente dal prezzo.

Kenwood ha recentemente aggiornato la serie, e il cambiamento più grande è che il MultiPro stesso ha acquisito più funzionalità, tanto che lo stesso nome semplicemente non bastava più. Ora si chiama MultiPro Go Blend, e il nome parla da sé.

Ma per cominciare parlando del robot da cucina stesso, possiamo riferirci appropriatamente a... Beh, noi stessi:

Ancora una volta, presenta una vasca relativamente piccola da 1,3 litri, e le lame da taglio sono "impilate" verticalmente, quindi non è più larga del necessario. Questo significa che è eccezionalmente facile da conservare, ad esempio in mobili o cassetti profondi, e significa anche che tutti gli accessori dell'unità sono conservati nello stesso telaio, quindi non serve un cassetto separato per i pezzi extra. Include anche una funzione chiamata 360 Express Serve, che significa essenzialmente che invece, per esempio, di cetrioli cadere nella ciotola sul fondo, vengono spinti fuori di lato in una ciotola a tua scelta. È davvero intelligente.

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Proprio come l'originale, ha una sola impostazione di velocità, più la tradizionale opzione "Impulso", ma non c'è davvero bisogno di più quando si tratta di funzionalità così basilari. Questa macchina esiste per tagliare pezzi più piccoli e uniformi, e la nitidezza delle pale e la fluidità della rotazione del motore rendono tutto molto facile. Questo significa anche che è molto più facile smontare il MultiPro per la pulizia, cosa che, ovviamente, dovrai fare ogni volta.

Ha l'equivalente di 650W di potenza, sufficiente per la maggior parte dei compiti, e dato che è alto solo 30 centimetri, è sicuramente un tipo pratico, non c'è dubbio.

E poi c'è il frullatore. L'idea è che tu possa rimuovere completamente la ciotola menzionata e accendere un frullatore da 1,2 litri, che può essere usato rapidamente per preparare un frullato o qualsiasi altra cosa ti serva. Utilizza la stessa impostazione di velocità singola (o "Impulso") ma ovviamente aggiunge semplicemente più funzionalità allo stesso pacchetto. La parte migliore è che, mentre scrivo questo, puoi effettivamente trovarlo in offerta a poco meno di £50, che è un prezzo assolutamente folle per uno strumento così versatile.

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Certo, ci sono senza dubbio consumatori che hanno bisogno di una ciotola più grande per un robot da cucina, o anche per un frullatore più grande. Ma se dai priorità a comodità e funzionalità, e non vuoi spendere un occhio della fortuna, la serie Go rimane eccellente nel soddisfare tutti e tre i requisiti. Ora fa ancora di più di prima.