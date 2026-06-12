Kenwood Quick Mix Go (2026)

Siamo rimasti piuttosto colpiti dalla serie Go di Kenwood in generale. È abbastanza facile piacersi, dato che Kenwood fa qualcosa di piuttosto raro nel mercato dell'elettronica: offrire un'alternativa più economica ai prodotti esistenti di... beh, se stessi, senza compromettere prestazioni e qualità.

Sia il mixer manuale che il robot da cucina offrono motori robusti, facilità d'uso, un design compatto e, soprattutto, una visione chiaramente comunicata, il tutto a una frazione di quanto ci si sarebbe aspettati.

Per quanto riguarda il Quick Mix Go, la situazione è leggermente diversa, perché anche se £40 per un frullato a mano non è certo una fortuna, basta un attimo di ricerca per scoprire che la maggior parte dei marchi concorrenti come KitchenAid, Philips e Braun costa più o meno lo stesso, mentre Kenwood stessa offre già il QuickMix+ esattamente allo stesso prezzo.

Anche senza quel vantaggio di prezzo, però, il Quick Mix Go resta comunque un bel piccolo gadget da cucina. Il motore è da 350W, che è più che sufficiente, e hai due set di accessori inclusi: le frustate e i ganci per impasto, entrambi in acciaio inox. C'è un sistema SureEject, che significa che un semplice pulsante li rilascia, così non devi tirare o tirare, e anche se il tasto cursore passo dopo passo in alto risulta un po' plastico da usare, ci sono cinque impostazioni individuali.

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Ed è questo che rende il Go the Go. È disponibile nello stesso bellissimo "Eucalyptus Green" degli altri nuovi modelli, e semplicemente è più attraente del bianco da lavatrice che altrimenti domina il mercato se si passa 30 secondi a cercare su Google. È strano che altri produttori non provino qualcosa di simile, dato che non può aggiungere molto ai costi di produzione solo per dare un po' di carattere a questi dispositivi. Inoltre, viene fornito con una sorta di coperchio e una scanalatura lungo il lato del mixer a mano, che può nascondere completamente il cavo. Il coperchio significa che ciò che altrimenti sarebbe difficile da conservare correttamente ora è solo una scatola leggermente rettangolare che può essere impilata facilmente sopra qualsiasi altra cosa.

È un "espediente", sì, forse, ma Kenwood sta pensando qui a un'usabilità molto pratica, e questo merita di essere applaudito. Se non altro, è in realtà più facile da conservare, ed è anche più piccolo di molti mixer concorrenti.

Ancora una volta, £40 non sono molti, e certamente non per qualcosa su cui vuoi poter contare quando finalmente ne hai bisogno. Non ha lo stesso vantaggio di mercato del mixer a mano, ma questo non significa che non valga comunque la pena raccomandarla.

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