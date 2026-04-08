Kerbal Space Program raggiunge il picco di giocatori da 10 anni grazie ad Artemis II

HQ

Non saprei dirti quante morti di Kerbal sono stato responsabile. Quante famiglie Kerbal ho lasciato senza padri, madri, fratelli e sorelle. Quando chiudo gli occhi, vedo solo le esplosioni dei miei razzi falliti. Ma ehi, questo non impedirà a molti altri giocatori di equipaggiare qualche Kerbal e lanciarli in orbita.

Come ha notato PC Gamer, Kerbal Space Program ha visto recentemente un enorme aumento del numero di giocatori. Il colpo di simulazione del 2015 ha raggiunto un picco di 11.434 in 24 ore, che non è un numero mostruoso di giocatori, ma è tra i primi 100 giochi più giocati sulla lista Steam in questo momento.

Il motivo di questo improvviso interesse? Artemide II, ovviamente. La missione reale della NASA per vedere l'altro lato della luna ha suscitato interesse per i viaggi spaziali e l'esplorazione su internet. Considerando che la maggior parte di noi non ha un miliardo di dollari per volare nello spazio con Jeff Bezos e il suo equipaggio, Kerbal Space Program è il più vicino che possiamo arrivare a costruire la nostra missione Artemis II. Vale anche la pena notare che il sequel, Kerbal Space Program 2, ha ottenuto qualche potenziamento su SteamDB, ma non ha avuto lo stesso successo dell'esperienza originale.