Kerry Condon pensa che il F1 sequel "potrebbe richiedere un po' di attesa"

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Anche se non è diventato uno dei pochi colossi hollywoodiani al botteghino, il film F1 è stato un grande successo, sia commerciale che critico. Detto ciò, non ci è voluto molto prima che venisse promesso un sequel, ma c'è una precisazione a questa notizia, poiché non è del tutto chiaro quando il film potrebbe arrivare.

Parlando di più su questo punto, l'attrice Kerry Condon, che interpreta Kate McKenna nel film, ha accennato ai piani di produzione del sequel F1 mentre partecipava a una visita di Pressure. In una conversazione con ScreenRant, Condon ha informato i fan che potremmo aspettare un bel po' prima che arrivi un F1 sequel.

"Sì, ne ho sentito parlare, e a tutti piace la sceneggiatura, ma immagino che sarà quando Joe, il nostro regista, sarà disponibile, e poi dovremo anche seguire il F1 programma. Quindi potrebbe dover aspettare un po', ma penso che vada bene."

La grande domanda sul realizzare il sequel F1 è come ruoterà attorno alle sue star principali, dato che Brad Pitt, francamente, era troppo vecchio per essere un pilota F1 nel film originale e attualmente ha 62 anni e non sta diventando più giovane. Quindi Damson Idris prenderà le redini o il film porterà una nuova star? Cosa vorresti vedere?