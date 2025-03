Kerry Washington e Omar Sy combattono per proteggere il loro figlio nella Shadow Force

Omar Sy è diventato una star piuttosto popolare dopo essersi distinto nella serie Lupin. Presto dirigerà una serie spin-off di Extraction per Netflix, ma per prepararsi a quell'uscita d'azione sta collaborando con Kerry Washington per un prossimo film di Lionsgate.

Questo è noto come Shadow Force, e segue una coppia di ex leader delle forze speciali che sono braccati e devono combattere per proteggere la vita del loro figlio. In sostanza, anni fa la coppia ha infranto le regole innamorandosi, e ora la loro ex organizzazione multinazionale sta cercando di risolvere le questioni in sospeso eliminando il duo.

Arriverà nei cinema a partire dal 2 maggio e avrà un cast piuttosto interessante, con Da'Vine Joy Randolph, Mark Strong e Cliff "Method Man" Smith che compongono la troupe.Shadow Force Puoi vedere il trailer del film qui sotto, così come la sua sinossi ufficiale.

"In Shadow Force, Kyrah (Washington) e Isaac (Sy) erano una volta i leader di un gruppo multinazionale di forze speciali chiamato Shadow Force. Hanno infranto le regole innamorandosi e, per proteggere il figlio, si nascondono. Con una grossa taglia sulle loro teste e la vendicativa Forza dell'Ombra sulle loro tracce, la lotta di una famiglia diventa una guerra totale.