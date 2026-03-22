Kevin Durant e LeBron James hanno battuto record e raggiunto nuovi traguardi nella storia della NBA

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Sabato è stata una serata movimentata in NBA, con LeBron James e Kevin Durant che hanno battuto i loro record personali. La vittoria per 105-104 dei Los Angeles Lakers contro Orlando Magic, nona consecutiva, è stata la partita di stagione regolare NBA di LeBron James con 1.612 punti, il che significa che ha superato il record di Robert Parish per il maggior numero di partite di stagione regolare.

LeBron James aggiunge questa distinzione alla lista sempre più ampia dei record di tutti i tempi, che include il maggior numero di punti segnati, più stagioni giocate, il maggior numero di minuti giocati, il maggior numero di selezioni All-NBA, il maggior numero di selezioni All-Star NBA, il maggior numero di field goal realizzati e anche tentati, il maggior numero di partite di playoff e il maggior numero di punti nei playoff... anche i guadagni più alti in carriera.

Kevin Durant supera Michael Jordan, tra i migliori marcatori di tutti i tempi

Nel frattempo, nella vittoria per 123-122 degli Houston Rockets contro i Miami Heat, Kevin Durant supera Michael Jordan come il quinto giocatore ad aver segnato il maggior numero di punti nella storia della NBA. Durante, a 37 anni, ha segnato 27 punti, aggiungendosi a un totale di 32.294 punti segnati in carriera, due in più rispetto a Jordan.

A portata di Durant c'è il record di Kobe Bryant di 33.643 punti. Più lontano ci sono Karl Malone (36.928), Kareem Abdul-Jabbar (38.387) e LeBron James (43.241).