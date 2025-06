Kevin Durant sarà ceduto agli Houston Rockets dopo una corsa deludente a Phoenix

HQ

Poche ore prima che gli Oklahoma City Thunder battessero gli Indiana Pacers nelle finali NBA, i giornalisti NBA hanno annunciato un accordo di successo tra Phoenix Suns e Houston Rockets che coinvolge Kevin Durant. I Rockets stanno scambiando la loro stella, Kevin Durant, in cambio di due giocatori, Jalen Green, Dillon Brooks e sei future scelte.

Durant, 36 anni, ha vinto due volte il campionato NBA, nel 2017 e nel 2018 con i Golden State Warriors, in entrambe le occasioni venendo nominato MVP delle finali. Durant, veterano dei recenti campioni degli Oklahoma City Thunder, anche quando erano conosciuti come Seattle SuperSonics quando Durant ha fatto il suo debutto nel 2007, ha giocato anche per i Brooklyn Nets prima di unirsi ai Phoenix Suns nel 2023.

Anche prima che i Suns non riuscissero a qualificarsi per i play-off, circolavano voci su un trasferimento, dato che Durant non ha mai avuto molto successo nei due anni e mezzo trascorsi nel. Domenica, diverse fonti, tra cui ESPN, affermano che Durant si trasferirà ai Rockets. Durant ha ancora un anno di contratto per circa $ 50 milioni prima di diventare un free agent nel 2026.