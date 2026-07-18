Kevin Feige conferma quasi del tutto le voci sull'apparizione di Yelena di Florence Pugh in Spider-Man: Brand New Day

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Considerando che ci sono solo due film cinematografici previsti per il 2026 (Spider-Man: Brand New Day e Avengers: Doomsday) - con voci che suggeriscono che la maggior parte del cast di Spidey non apparirà nella prossima uscita di Avengers e che venga invece riservata per un'apparizione in Avengers: Secret Wars nel 2028 - sembra che la lista di personaggi/attori che appariranno in più film Marvel al cinema quest'anno sarà molto, molto magra.

Ma una delle poche che sembra avere un ruolo sia in Brand New Day che in Doomsday è Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh, come sappiamo aspettarci l'assassina dell'attrice in Doomsday e ora, a giudicare dai commenti del capo della Marvel Studios Kevin Feige, le voci su Yelena in Brand New Day sono quasi confermate anche...

Come ripreso dall'utente X, Avengers Updates, Feige è apparso sul palco all'Expo di Shanghai per spiegare: "Se sei un fan di Yelena, aspetta il giorno del giudizio degli Avengers, Yelena ha un ruolo importante in questo. Ma se non vuoi aspettare fino ad allora, potresti vedere Yelena un po' prima nei film... "

Si vocifera che Yelena avrà qualche tipo di incontro nudo con Peter Parker di Tom Holland in Brand New Day, ma questo deve ancora essere confermato. Quello che sappiamo è che presto sapremo di più, dato che il film arriverà nelle sale il 31 luglio.

Dopo questo, Doomsday dovrebbe uscire al cinema il 18 dicembre, lo stesso giorno in cui esce Dune: Parte Tre, realizzando due film di grande successo in cui Pugh avrà un ruolo chiave.