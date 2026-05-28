Kevin Hart difende la battuta su George Floyd durante l'ultimo Roast

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La settimana scorsa è stato trasmesso un roast su Netflix, con il comico e attore Kevin Hart come bersaglio della derisione. Come spesso accade con questi roast, le battute erano spesso rozze, e di solito c'è una reazione negativa da parte di chi si sente offeso.

Questa volta non ha fatto eccezione, e il comico Tony Hinchcliffe è stato il più criticato per una battuta su George Floyd. Floyd morì per asfissia durante un intervento della polizia sei anni fa, che portò a rivolte diffuse. Hinchcliffe ha commentato questo, dicendo che Floyd sta "guardando tutti noi dall'alto, ridendo così tanto che non riesce a respirare."

Quando Hart è andato al The Breakfast Club per parlare del suo roast, è venuto fuori la questione, ma Hart ha difeso Hinchcliffe, dicendo che "probabilmente aveva il miglior set, o uno dei migliori set." Certamente non pensa che la battuta fosse particolarmente di buon gusto, ma aggiunge anche che "non è rimasto scioccato" e suggerisce che chiunque non ami questo tipo di umorismo possa guardare qualcos'altro (trascritto da USA Today):

"Tony ha raccontato una barzelletta. Non era una battuta di buon gusto per noi. Non ci è piaciuto. OK.... Andiamo avanti. Non capisco perché stiamo su una collina, e diventa una cosa enorme... Non deve essere per forza così. Lo è letteralmente, o sei un fan di questo livello di contenuti o no. E se non sei un fan, allora non lo guardi."

Kevin Hart's Roast è disponibile su Netflix ed è già disponibile.