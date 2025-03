Da tempo sono convinto che le aziende tecnologiche, in particolare i produttori di periferiche per l'hardware da gioco, ci stiano gettando fumo negli occhi. Il più delle volte, i gadget "top di gamma" provenienti da Razer, SteelSeries, ASUS ROG e così via, mentre la qualità tende ad essere così astronomicamente costosa per ciò che fondamentalmente ottengono che può sembrare un po' un trucco. Tuttavia, la maggior parte di questi gadget tende a raggiungere prezzi simili, quindi è facile scrollarsi di dosso qualsiasi preoccupazione e semplicemente andare avanti. Ma poi c'è Keychron, un'azienda che dimostra che le tastiere in particolare possono essere premium nell'aspetto e nel design, piene di un'ampia gamma di funzionalità, altamente personalizzabili e il tutto a un prezzo più ragionevole. Sì, chiaramente i consumatori stanno perdendo da qualche parte...

L'ultima innovazione di Keychron si presenta sotto forma di K4 HE, che è una tastiera che cerca di unire i vantaggi di una tastiera meccanica tradizionale con Hall Effect interruttori magnetici. Ciò significa in effetti che si ottiene un gadget con tasti incredibilmente appaganti e tattili che non mancano di reattività o velocità e in realtà sono molto più silenziosi e soppressi rispetto a un'alternativa puramente meccanica. Questo perché l'elemento magnetico del Nebula Linear Gateron Magnetic Switches (come sono conosciuti...) significa che invece di registrare il contatto fisico, utilizza sensori magnetici per tracciare la profondità di attuazione, consentendo quindi all'utente di avere un maggiore controllo e precisione su ogni pressione di tasto, richiedendo anche meno forza su ciascun tasto per attivarlo. Dal tempo in cui ho testato il Keychron K4 HE, questa è un'idea piuttosto rivoluzionaria, soprattutto per qualcuno come me che, pur apprezzando i vantaggi di una tastiera meccanica, disprezza assolutamente il tipico rumore che fanno. Questa tastiera si colloca a metà strada tra un dispositivo meccanico e un'opzione di produttività più ordinaria che emette a malapena alcun suono grazie ai tasti sottilissimi e quasi senza vita - e sì, questo è in parte dovuto alla schiuma acustica utilizzata nel K4 HE per assorbire ulteriormente il rumore.

Dovrei menzionare anche qui che i tasti utilizzano copritasti PBT a doppio colpo per adattarli meglio alla forma e alla scanalatura della punta delle dita e che ogni tasto è sostituibile a caldo con altri copritasti, consentendo vaste opzioni di personalizzazione.

Un'altra area che mi ha colpito di questo gadget sono state le sue dimensioni e dimensioni. Si tratta di una tastiera al 96%, il che significa che si ottengono tutti i tasti di cui si potrebbe tradizionalmente aver bisogno da una tastiera normale, compreso un tastierino numerico, ma in un pacchetto più stretto. Non c'è una ghiera di scorrimento o una manopola del volume, o un display LCD per fornire informazioni aggiuntive, quello che ottieni è un lotto compatto di tasti che soddisfano ogni esigenza che potresti avere e senza occupare una grande quantità di spazio. Arriverei a dire che il Keychron K4 HE è la dimensione perfetta per la tastiera e, se fossi pignolo, direi che l'unico cambiamento che potrebbero apportare sarebbe quello di includere maiuscole, numeri e indicatori LED di blocco dello scorrimento da qualche parte, forse sul telaio anteriore rivolto verso l'utente, poiché a volte può essere una sfida sapere se hai attivato uno dei due per errore.

Passando alla connettività, anche qui si ottiene tutto ciò che si può desiderare da una tastiera. C'è una connessione cablata tradizionale che funziona tramite una porta USB-C e anche wireless a 2,4 GHz che può essere attivata inserendo un piccolo dongle USB nel PC. Entrambi sono facilissimi da usare e da configurare e possono essere spostati utilizzando un piccolo cursore sul lato sinistro della tastiera, con il wireless che vanta anche una durata della batteria fino a 110 ore, secondo Keychron, qualcosa di cui non abbiamo avuto motivo di dubitare. Tecnicamente ci sono anche due cursori sul lato sinistro della tastiera, con il secondo che consente di passare dalla modalità Windows a quella Mac, rendendolo anche un dispositivo multiuso.

L'aspetto di questa versione del Keychron K4 è anche un punto culminante nei miei libri, perché si distingue ma non nel tipico modo "gamerificato". Ha una combinazione di colori principali in bianco o nero a basso profilo, pannelli laterali in legno rimovibili e personalizzabili (che per questa unità di prova includevano l'opzione in palissandro più chiaro) e poi RGB retroilluminato, che puoi facilmente personalizzare in una moltitudine di modi, anche spegnendolo completamente se lo desideri. Keychron ha realizzato un dispositivo che può adattarsi alla maggior parte, se non a tutti gli scenari e farlo in modo accattivante e confortevole.

Anche la qualità costruttiva riflette ulteriormente questo aspetto. Le plastiche di cui è fatto il dispositivo potrebbero non avere lo stesso peso e la stessa sensazione di qualità della lineaAlloy Origins HyperX, ma sembra ben realizzato e resistente, con un peso decente e una struttura di qualità. Ha alcune diverse opzioni di supporto per le gambe, piedini in gomma affidabili e persino il cavo USB-C con cui viene fornito è intrecciato, dimostrando ulteriormente che anche se questa tastiera costa "solo" $ 145, va facilmente in punta di piedi con opzioni più costose della concorrenza. Alla fine della giornata, il Razer Huntsman V3 Pro Mini (una mini tastiera con meno tasti!) ti costerà $ 180...

Sì, funziona immediatamente senza mai bisogno di alcun software aggiuntivo, ma se questo è il tuo preferito, Keychron offre il gratuito Launcher App dove sono disponibili opzioni di personalizzazione ancora più ampie.

Il motivo per cui il Keychron K4 HE (come la maggior parte degli altri dispositivi Keychron) è un gadget così convincente e raccomandabile è dovuto al fatto che ottieni tutto ciò che potresti desiderare da una tastiera, in un telaio di alta qualità e ben costruito, a un prezzo a cui la maggior parte dei concorrenti non si avvicina. È versatile, sorprendente, precisa, affidabile e fa tutto ciò che offre una tastiera meccanica o un'alternativa orientata alla produttività, tranne che in un unico corpo. Certo, alcuni indicatori LED o qualcosa di simile sarebbero utili, ma nel complesso le nostre lamentele con questo gadget per ciò che sta cercando di ottenere sono minime. Tutto quello che ci resta da dire è che la prossima volta che sei alla ricerca di una tastiera, assicurati che sia un Keychron. Non te ne pentirai.