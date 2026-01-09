Keychron lancia nuove tastiere wireless e una in ceramica

HQ

Keychron, senza mai vantarsi o gridare dei propri prodotti, ha lanciato in modo semi-silenzioso le nuove tastiere Q Ultra e V Ultra, che includono alcuni nuovi aggiornamenti hardware e di design, ma rappresenta principalmente uno sviluppo continuo delle tastiere robuste ed estremamente ben realizzate per cui Keychron è conosciuta, e come per gli altri loro prodotti, anche il modello di fascia altissima è ancora relativamente accessibile a 230 dollari per la Q1 Ultra. mentre la serie V Ultra utilizza plastica per la struttura, abbassando il prezzo dell'opzione più economica a 115 dollari.

Al letto e qualche aggiornamento hardware, la cosa principale è il passaggio a ZMK. Non sono le prime tastiere ZMK di Keychron, ma le prime meccaniche. Il principale vantaggio è la versatilità della piattaforma ZMK e l'estensione della durata della batteria che offre.

Il Keychron Q1 Ultra 8K ha un corpo completamente metallico con doppio design a guarnizione in silicone e più strati per l'attenuazione del suono, tutti gli interruttori sono hot-swappable e viene dotato del Silk Pom Switch di Keychron sotto i keycap PBT a doppio tiro. Questo è un switch rivolto al gaming hardcore. La connessione wireless è gestita a 8Khz e Bluetooth 5.2, e una batteria da 4000mAh ti garantisce 645 ore di autonomia con l'RGB disattivato.

Il Q16HE8K ceramico con interruttori magnetici può già essere preordinato a $230, con 8.000 pollici di tasso poiché è wireless con interruttori magnetici Lime, e sebbene i keycap ceramici siano già stati già visti, una tastiera completamente ceramica è rara e dovrebbe essere qualcosa di speciale da toccare.

